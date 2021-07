Saldi, primo bilancio positivo: “Ritorno dei clienti nei negozi piacentini”

Primo mese di saldi, in un’estate – neanche a dirlo – segnata dal Covid. Anche e soprattutto per il commercio. Dopo una partenza poco entusiasmante, adesso i negozianti piacentini tirano un sospiro di sollievo: “I clienti stanno tornando, la stagione degli sconti sta dando una spinta alla ripresa”, dicono a Telelibertà alcuni esercenti. “Il periodo resta difficile – aggiungono altri commercianti in centro storico – ma in questa fase, per fortuna, ci sono segnali positivi”.

I saldi proseguono per altri 30 giorni.

LE INTERVISTE DI THOMAS TRENCHI: