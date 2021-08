Incendio a Besenzone: camper e facciata di una casa in fiamme. Un intossicato

Sono ancora da definire le cause dell’incendio divampato questo pomeriggio, 9 agosto, poco dopo le 17.00 in via Zapparola a Besenzone. Ad andare in fiamme un camper parcheggiato di fronte ad una villa privata, con il rogo che si è presto propagato alla facciata dell’abitazione. Stando alle prime informazioni un uomo di 55 anni sarebbe rimasto intossicato a causa del denso fumo nero scaturito dall’incendio. Sul posto tre squadre di vigili del fuoco, un’ambulanza e un’automedica del 118 e i carabinieri.

LA FOTOGALLERY DI FABIO LUNARDINI