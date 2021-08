Guida in stato di ebbrezza, 50 automobilisti denunciati da inizio anno

Dall’inizio dell’anno ad oggi la polizia stradale di via Castello ha denunciato 50 automobilisti per guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti; 9 di questi sono stati denunciati solo nel corso dell’ultimo fine settimana durante controlli predisposti dalla stradale nel piacentino. Fra questi un automobilista che sottoposto a test alcolemico dopo un incidente stradale con feriti ha raggiunto il tasso di 3,21. Circa 750 invece gli automobilisti sanzionati per limiti di velocità.

Dal comando della stradale di via Castello è stato ricordato che le principali cause di gravissimi incidenti stradali sono legate alla velocità e all’abuso di alcol, senza dimenticare anche l’improprio utilizzo di telefoni alla guida. E per questa infrazione al codice della strada dall’inizio dell’anno ad oggi la Polstrada ha sanzionato circa 120 automobilisti pizzicati a parlare al cellulare mentre erano al volante. Altri 400 sono invece stati sanzionati per non aver allacciato le cinture di sicurezza. “E questa – fanno sapere dal comando di via Castello – è una pessima abitudine che molti automobilisti purtroppo mantengono e che in caso di incidenti stradali può portare a gravissime conseguenze”.