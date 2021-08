La piacentina Isa Mazzocchi è la nuova vicepresidente di “CheftoChef”

Isa Mazzocchi, titolare del ristorante “La Palta” di Bilegno (Borgonovo), è stata eletta nei giorni scorsi vicepresidente di “CheftoChef” emiliaromagnacuochi, l’associazione che riunisce i più rinomati cuochi e patron, i migliori produttori e fornitori di prodotti agroalimentari e i gourmets di riferimento dell’Emilia Romagna.

L’assemblea dei soci, avvenuta online nei giorni scorsi, ha stabilito il nuovo consiglio direttivo per i prossimi tre anni. Dopo due mandati per complessivi sei anni, Massimo Spigaroli ha lasciato il timone dell’associazione a Massimiliano Poggi dell’omonimo ristorante di Trebbo Reno, Castel Maggiore (Bo), che è stato eletto presidente all’unanimità. Riconfermato come vice presidente Massimo Bottura dell’Osteria Francescana di Modena, mentre neo eletto l’altro vice, Isa Mazzocchi. Riconfermato il segretario generale, il socio ravennate Michele Ceccarelli.

Gli altri membri del Consiglio sono: Riccardo Agostini de Il Piastrino di Pennabilli (Rn), Omar Casali del Marè di Cesenatico (Fc), Gianmaria Cunial di Vigna Cunial di Traversetolo (Pr), Claudio Gatti della Pasticceria Tabiano di Tabiano Terme (Pr), Adalberto “Athos“ Migliari della locanda e trattoria La Chiocciola di Portomaggiore (Fe), Matteo Salbaroli dell’Osteria L’Acciuga di Ravenna, Aldo Zivieri della macelleria Massimo Zivieri di Monzuno (Bo).

CheftoChef emiliaromagnacuochi è l’associazione, unica nel suo genere, nata per favorire l’evoluzione della gastronomia regionale e la sua affermazione a livello nazionale e internazionale. È costituita dai più rappresentativi chef, aziende, compresi i più importanti Consorzi dei prodotti tipici, e gourmet di riferimento dell’Emilia-Romagna.