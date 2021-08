Sbanda con l’auto e si schianta nella notte contro un albero

Se l’è cavata con ferite non gravi e la corsa al pronto soccorso a bordo di un’ambulanza, l’uomo alla guida di un’Alfa Mito che, nella notte tra mercoledì 18 e giovedì 19 agosto, è stato protagonista di un pauroso incidente. È accaduto intorno all’una lungo la Statale 45, nei pressi di Settima: per cause da accertare, la vettura ha sbandato improvvisamente per poi schiantarsi contro un albero situato ai margini della opposta corsia di marcia. L’auto viaggiava in direzione Piacenza. Sul posto, oltre ai soccorritori, anche i carabinieri del comando di Bobbio che si sono occupati dei rilievi, e i vigili del fuoco di Piacenza.

