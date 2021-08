Canale come trampolino: auto si ribalta a Cabina di Vigolzone

Dopo lo spaventoso frontale di mercoledì scorso, altro incidente a Cabina di Vigolzone, lungo la ex Provinciale 654R di Val Nure: nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 21 agosto, un’auto ha perso il controllo ed è finita con le ruote all’aria, probabilmente dopo essere uscita e aver usato il canale come trampolino per rientrare in carreggiata.

Fortunatamente il conducente è uscito quasi illeso e non ha coinvolto nessun’altra vettura. Sul posto la Polizia locale dell’Unione Valnure e Valchero per i rilievi, due mezzi dei vigili del fuoco, un’auto medica e il personale del 118. Traffico bloccato per consentire le operazioni di soccorso, l’uomo alla guida è stato sottoposto all’etilotest.

