Piacenza, danni e furti sulle auto in sosta nel parcheggio della stazione

L’ultimo colpo nel parcheggio della stazione di Piacenza è di queste ore, il copione d’agosto sempre lo stesso: sono soprattutto le auto di chi è andato in vacanza in treno ad essere prese di mira. “Io ho lasciato la mia Nissan Juke in stazione e sono partito per il mare in treno, come ogni anno”, spiega un piacentino. “Sono stato attento a non parcheggiare in zone particolarmente buie o pericolose, ad esempio mi ha sempre inquietato di più il parcheggio più grande, dove alcuni conoscenti avevano ritrovato l’auto addirittura sui mattoni. Pensavo di aver trovato un posto sicuro ma quando sono sceso dal treno e mi sono avvicinato all’auto l’ho vista piena di vetri al suo interno. I finestrini erano stati spaccati, i sedili ribaltati. Non ho idea di quando abbiano colpito, so che c’erano altri vetri a terra, di altre auto evidentemente. Non sono stato l’unico”. Dall’auto erano spariti un giubbotto, un paio di occhiali da sole, cavi per ricaricare i telefonini. “Hanno frugato dappertutto, era tutto all’aria, tranne che il bagagliaio. Per fortuna avevo tolto le chiavi e i telecomandi di casa almeno. Quella zona è insicura, servirebbero più controlli e telecamere”.

