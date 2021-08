Via La Primogenita, domenica caotica: doppia rissa a bottigliate

Doppio intervento delle volanti di polizia domenica, 22 agosto, in via La Primogenita a Piacenza per risse. Diversi cittadini hanno segnalato due gruppi di persone che si picchiavano in strada utilizzando anche bottiglie. Per uno dei due interventi sono arrivate in sirena tre pattuglie della polizia e un’autoambulanza. Ma in entrambe le occasioni, i rissosi all’arrivo delle pattuglie sono precipitosamente fuggiti dileguandosi.

I fatti sono avvenuti in serata intorno alle 19. Entrambe le segnalazioni indicavano due gruppi contrapposti di più persone, alcune delle quali brandivano bottiglie spezzate. Fortunatamente pare che nessuno si sia seriamente fatto del male.

“Ormai pare di essere tornati a prima del lockdown” ha amaramente commentato uno degli abitanti della zona.