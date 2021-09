Caorsana, tir divorato dalle fiamme: Croce Verde al lavoro per il ripristino del suolo

In seguito all’incendio della scorsa notte nei pressi di via Caorsana, dove un tir è stato divorato dalle fiamme, Croce Verde Ambiente Italia è stata incaricata della rimozione in sicurezza del mezzo e della bonifica dell’area interessata. Infatti, carburanti e oli sversati, acque di spegnimento, particelle di plastiche e vernici bruciate rappresentano un problema potenzialmente tossico per chi vive in zona.

Nel pomeriggio, il caposquadra Michele Crescenzo ha diretto l’irrorazione di speciali gel biocompatibili per il fissaggio delle particelle volatili, mentre i suoi addetti confinavano l’area. Nei prossimi giorni verranno aspirate le frazioni combuste e bonificati i serbatoi del carburante, uno dei quali esploso.

A fine lavori il relitto risulterà perfettamente decontaminato e pronto per rimozione e smaltimento, come prevedono le Leggi in materia.