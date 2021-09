Tentano di rubare un camper e minacciano il proprietario, arrestati tre uomini

Tre uomini marocchini di età compresa tra 25 e 30 anni, con precedenti, sono stati arrestati dalla polizia con l’accusa di tentata rapina.

I tre uomini con regolare permesso di soggiorno ma senza fissa dimora, sono stati sorpresi dal proprietario del camper che stavano tentando di rubare nella mattinata di domenica 5 settembre, in via Camia a Piacenza.

Il proprietario ha tentato di fermarli ma i tre lo hanno minacciato intimandogli di non chiamare la polizia, hanno cercato anche di rubare il suo cellulare poi sono fuggiti. L’uomo, dopo averli affrontati, li ha inseguiti e la polizia li ha fermati e condotti in questura per gli accertamenti. Al termine i tre sono stati arrestati.