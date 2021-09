Non ce l’ha fatta l’uomo di 86 anni investito da un’auto in via Taverna

Non ce l’ha fatta l’uomo investito oggi, martedì 7 settembre, in via Taverna a Piacenza, di fronte all’ospedale. Il pedone, un uomo di 86 anni, è stato investito da un’auto intorno alle 9.00. Sul posto erano intervenuti i gli operatori del 118 che hanno trasportato il ferito, in condizioni disperate, al pronto soccorso. Inutili le cure prestate dai medici: l’86enne è morto nel corso del pomeriggio.

