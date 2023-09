Topi morti in via Taverna, i residenti: “Il Comune mandi il pifferaio di Hamelin”

“Dite a quelli del Comune che ci mandino il pifferaio magico di Hamelin, come nella fiaba dei fratelli Grimm, perché qui è pieno di topi”. La denuncia, formulata con tono sarcastico, arriva da un residente di via Taverna che lamenta la presenza di roditori nel cortile delle case popolari situate all’ingresso dell’ospedale. “Questo grosso ratto lungo più di un piede è morto da quattro giorni, puzza e nessuno si avvicina. Abbiamo avvisato il Comune ma non è successo niente. Quell’altro, invece, che si trovava davanti all’ingresso dell’ospedale lo hanno rimosso rapidamente”.

“Ce ne sono tanti qui di topi: corrono a tutte le ore del giorno nel cortile e all’ingresso dell’ospedale” spiega una donna, anche lei residente in via Taverna”.

Altri ratti sono stati segnalati, come riportato da Libertà, all’ingresso del Corso, sullo stradone Farnese, in un bar della stazione in viale Sant’Ambrogio e a foltissime bande nel parcheggio della stazione ferroviaria. Tutti indicano il loro nido nel torrione Fodesta, vecchia fortezza asburgica risalente ai tempi della prima guerra d’indipendenza e in anni più recenti riattata a moschea, oggi tana di topi.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTA’