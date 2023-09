Torrione Fodesta è il regno dei ratti: “Sono tantissimi, minacciano anche i bar”

C’è chi ha visto intere famiglie e chi singoli “corridori” passare da una parte all’altra della strada: è la dimostrazione che in viale Sant’Ambrogio, all’altezza di Torrione Fodesta, sono tornati i topi. Se ne parla da tempo, ma oggi a segnalarne la presenza, oltre ad alcuni residenti, come avvenuto in passato, sono i lavoratori che nella zona hanno l’ufficio e che parcheggiano l’automobile proprio nella piccola area limitrofa allo spazio dove sono presenti gli stalli dei camper. La loro testimonianza non fa che acuire un problema che con il tempo, invece di essere risolto, è avvertito come crescente.

“Ci sono molti topi, di grandi dimensioni, un po’ ovunque – afferma un lavoratore che ha l’ufficio in zona – li vediamo all’interno del parcheggio della stazione: un topo si è intrufolato sabato scorso in un bar vicino alla stazione. È un problema serio”.

L’ARTICOLO DI FILIPPO LEZOLI SU LIBERTÀ