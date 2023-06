Addio a Ippolito e al suo storico chiosco di bandiere. L’assessore: “Sarà demolito”

Lo storico chiosco di bandiere e magliette da calcio sarà abbattuto. Il titolare Ippolito Elia si è spento nei mesi scorsi, all’età di 86 anni, e la sua struttura di vendita – dettaglio emblematico del quartiere – sarà demolita.

Il Comune di Piacenza ha avviato l’iter per la rimozione del baracchino in viale Sant’Ambrogio. Le ruspe entreranno in azione appena la burocrazia avrà concluso il proprio tortuoso percorso. “A causa del decesso del titolare del chiosco, gli uffici hanno intrapreso le pratiche tecniche per la demolizione – spiega l’assessore ai lavori pubblici Matteo Bongiorni -. L’intervento sarà realizzato attraverso una convenzione con Iren, in seguito alla scadenza della concessione dello spazio e alla cessazione di un interesse pubblico, come già avvenuto per le vecchie edicole in centro“.

A finire in “briciole”, stavolta, sarà una sorta di istituzione nella zona di piazzale Marconi e dintorni. Quello dell’eccentrico commerciante Ippolito, originario di Torre Annunziata in Campania, era infatti il negozio “I due Samurai”, sei metri quadrati che rappresentavano – a modo loro – un piccolo mondo, inconfondibile e retrò. “Dal 1950, sport e calcio in stazione di Piacenza” era l’insegna fai da te affissa sul chiosco, in passato situato in stazione. Per oltre mezzo secolo un regno fatto di bandiere e magliette da calcio, ma anche cuffie, sciarpe, cappotti, radiosveglie, rasoi elettrici e dvd.

