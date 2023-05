“Due ragazzi sul tetto al terzo piano”: scatta l’allarme, ma si stavano baciando

Allarme, fortunatamente rientrato, per due ragazzi che nel primo pomeriggio di oggi erano saliti sul tetto di una palazzina di tre piani in via Taverna a Piacenza. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco con una autoscala, la Croce Rossa e le volanti della polizia, e al loro arrivo hanno scoperto che due minorenni stavano semplicemente facendo effusioni.

Un allarme che ha messo in moto la macchina dei soccorsi, con via Taverna bloccata per una ventina di minuti, e con i due giovani che non si sono accorti di nulla. Nessun pericolo corso, quindi; non hanno evitato però una bella ramanzina da parte dei soccorritori.

