Polo logistico, vaccination day per i lavoratori di Ikea il 4 ottobre

Il 4 ottobre sarà il vaccination day per i lavoratori del magazzino Ikea di Piacenza. A richiedere la giornata di somministrazione delle dosi al polo logistico erano stati i sindacati in seguito alle polemiche sorte per l’obbligo di green pass per mangiare in mensa.

L’accordo è stato raggiunto con l’Azienda sanitaria per vaccinare i lavoratori che lo desiderano direttamente al polo logistico. Lo ha fatto sapere il direttore dell’Ausl Luca Baldino nella conferenza dedicata al report settimanale sull’andamento dell’epidemia.