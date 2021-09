Terza età, ripartono da lunedì 13 settembre le attività socio-ricreative del Comune

E’ ricco il programma di iniziative dedicate alla terza età organizzate dall’ufficio Attività socio-ricreative del Comune di Piacenza nel mese di settembre, tutte nel rispetto delle normative anticovid. Ripartono, da lunedì 13 settembre per sei settimane, i “Gruppi di cammino”, camminate in città con frequenza bisettimanale, della durata di un’ora e trenta minuti circa ciascuna, organizzate da istruttori qualificati. Le iscrizioni sono aperte presso il centro Physiotrainer, in via Morigi, 35 a Piacenza. È richiesto il pagamento di una quota assicurativa pari a 10 euro.

Giovedì 16 settembre, sempre nell’ambito degli incontri per la terza età, si propone la visita guidata a Palazzo Vescovile: lo splendido edificio di piazza Duomo, sorge a fianco della magnifica Cattedrale di Piacenza ed è raramente visitabile. Le iscrizioni saranno raccolte a partire da lunedì 13 settembre dalle ore 8.30 alle 12.30 fino ad esaurimento posti. Il costo della visita è pari a 5 euro da versare direttamente alla guida la mattina del 16 settembre.

Giovedì 23 settembre è in programma la gita culturale a Villaggio Crespi d’Adda – patrimonio Unesco, una delle più importanti testimonianze di villaggio operaio d’Europa. La giornata (con pranzo libero per i partecipanti) proseguirà nel pomeriggio con l’illustrazione delle caratteristiche della centrale idroelettrica Crespi-Taccani, nella splendida cornice del Parco Adda Nord. Le iscrizioni saranno raccolte a partire da lunedì 13 settembre dalle ore 8.30 alle 12.30 fino ad esaurimento posti. Il costo della giornata è pari a 8 euro. Pagamento anticipato da effettuarsi previo appuntamento presso l’ufficio Attività Socio-ricreative. La quota non sarà restituita in caso di defezione dell’ultimo minuto.

Per poter partecipare alle visite guidate e alle gite culturali è necessario iscriversi, esclusivamente telefonando all’ufficio Attività Socio-ricreative al numero 0523.492724, a cui rivolgersi per ulteriori informazioni. Le iniziative sono riservate esclusivamente ai residenti del Comune di Piacenza. Per partecipare sono necessari Green Pass e mascherina.