Riprendono le attività motorie per la terza età, al via i corsi autunnali del comune

Riparte con l’autunno l’attività motoria per la Terza età, organizzata dal comune di Piacenza con alcuni enti di promozione sportiva e gestori privati. L’iniziativa mira a promuovere uno stile di vita sano, e a favorire il movimento e la socializzazione tra le persone anziane, contrastando al tempo stesso l’isolamento e la solitudine.

Sono 22 i corsi che verranno attivati, organizzati in 7 punti della città, per tornare a stare insieme in sicurezza e ritrovare confidenza nei movimenti del proprio corpo. I corsi di ginnastica sono rivolti alle persone residenti nel comune di Piacenza che abbiano compiuto 60 anni di età. Si ricorda che, per iscriversi alle attività, è necessario essere in possesso di Green Pass.

Per la stagione autunnale, le lezioni di ginnastica sono in programma dal 25 ottobre a fine gennaio per 24 incontri complessivi. L’iniziativa sarà poi ripetuta da febbraio a maggio 2022 al medesimo costo, che è pari a 55 euro di quota individuale (compresa di assicurazione) da saldare al momento dell’iscrizione. Il calendario prevede due incontri settimanali di “ginnastica dolce”, adatta all’età dei partecipanti e indicata a prevenire problematiche legate alla rigidità articolare e alla perdita delle capacità coordinative generali. Le attività sono condotte da insegnanti qualificati e specializzati nelle problematiche della terza età e vengono svolte nel pieno rispetto delle normative sul contenimento del Covid 19.

LE SEDI DEI CORSI:

Palestra del Centro Sportivo Farnesiana, via Di Vittorio: 5 corsi (3 di ACTIVA e 2 di UISP),

Palestra Lomazzo, via Giordani 35: 6 corsi (3 di UISP e 3 di CSI),

Palestra della Scuola Alberoni, via Alberoni, 49: 1 corso (UISP),

Palestra della Scuola Casali, via Piatti 3: 1 corso (UISP),

Palestra Mercurio, via Campesio 6: 7 corsi (UISP),

Salone della parrocchia Nostra Signora di Lourdes, via Leonardo Da Vinci 38: 1 corso (UISP),

Centro Anziani “Il Tulipano” via Cantarana 10: 1 corso (UISP)

“Un’altra occasione per tornare alla normalità” afferma Federica Sgorbati, assessore ai Servizi Sociali del Comune di Piacenza. “Dopo due anni di interruzione forzata, riprendiamo, grazie anche all’impegno dei soggetti che ci affiancano in questa iniziativa, a offrire occasioni di socialità e movimento per i nostri anziani, in tutta sicurezza.”

CONTATTI PER ISCRIVERSI:

Activa c/o Centro Sportivo Farnesiana, via G. Di Vittorio : da lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 20, sabato dalle ore 10 alle ore 19 domenica dalle ore 9 alle ore 13, Tel: 0523.579145;

CSI (Centro Sportivo Italiano), via L.Mutti 5: nei giorni di lunedì e Mercoledì dalle ore 16 alle ore 18 , il martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 11,Tel: 0523.646468;

UISP (Unione Italiana Sport per Tutti), via Martiri della Resistenza, 4: dall’11 ottobre 2021: il martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00; il lunedì e mercoledì pomeriggio dalle ore 15.00 alle 18.00, Tel: 0523.716253.

LOCANDINA