Terza età, in 60 alla visita al Polo di Mantenimento pesante di Piacenza

Itinerario guidato alla scoperta della storia, delle attività e del patrimonio architettonico del Polo di mantenimento pesante Nord per un gruppo di circa 60 visitatori, nell’ambito delle iniziative culturali promosse dall’Ufficio attività socio-ricreative per la terza età.

Anche l’assessore ai Servizi Sociali Nicoletta Corvi non ha voluto mancare all’appuntamento: “Una proposta molto interessante – sottolinea – perché ci ha consentito di conoscere più da vicino una realtà che è parte integrante del tessuto cittadino da oltre un secolo ma alla quale, per evidenti ragioni legate alla tutela dell’attività militare che vi si svolge, si può accedere solo in occasioni speciali. E questa visita lo è stata davvero, grazie alla disponibilità del direttore, brigadier generale Giovanni Di Blasi e alla cortesia del maggiore Antonio Boemio, che ci ha accompagnati lungo l’intero percorso illustrando, con dovizia di particolari e con grande affabilità, passato e presente di questa grande struttura insignita dal Comune di Piacenza, nel 2011, di un’onorificenza prestigiosa e carica di significato qual è la cittadinanza onoraria”.

Tra ampi viali alberati, edifici rappresentativi di una pregevole archeologia industriale, padiglioni e officine in cui si realizzano lavorazioni altamente specializzate, l’ex Arsenale fu inaugurato nel 1911 dove un tempo sorgevano le fortificazioni dell’antico Castello Farnesiano di cui si conservano tre bastioni con i relativi sotterranei. Il profondo legame con la città rivive anche nelle opere scaturite dalle fucine, dove si è portato a termine, nel corso degli anni, il restauro dei monumenti equestri del Mochi, dell’Angil dal Dom e della cancellata in ferro di Palazzo Farnese.