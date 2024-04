Una visita guidata per i cittadini di terza età tra le sale del museo Archeologico

L’Ufficio Attività socio-ricreative del Comune di Piacenza ha avanzato la proposta culturale che si rivolge ad un pubblico over 65: a partire dalle 9.00 di domani, martedì 30 aprile, sarà possibile fissare – attraverso prenotazioni telefoniche – la propria partecipazione alla visita guidata alla sezione archeologica di Palazzo Farnese.

Per tutti i cittadini con più di 65 anni e residenti in città, sarà data la possibilità di scegliere tra due date: martedì 7 e mercoledì 29 maggio.

Dal Neolitico all’epoca romana, i visitatori verranno accompagnati in un itinerario

suggestivo fra rinvenimenti preistorici – risalenti alla metà del IV millennio a.C. – e

resti dell’antichità, in particolare d’età romana. Composta da quindici sale, nella Sezione Romana sono conservati oltre 1000 reperti, fra i quali spiccano alcuni manufatti di notevole interesse come il Fegato Etrusco e l’imponente statua panneggiata firmata dallo scultore ateniese Kleoménes, entrambi valorizzati da un nuovo allestimento museale.

Le prenotazioni, obbligatorie e accoglibili sino ad esaurimento delle disponibilità, verranno raccolte allo 0523-492724, dalle 9 alle 12.30 dal lunedì al venerdì.