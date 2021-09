Quattordicenne accoltellato al campo giochi da un minorenne che fugge in bici

Quattordicenne ferito da una coltellata ad un braccio in seguito ad un banale diverbio con un altro ragazzino, anche lui minorenne. E’ accaduto qualche giorno fa alla periferia di Piacenza nei pressi di un campo giochi. A rimanere ferito un ragazzino piacentino quattordicenne. Il suo feritore subito dopo il fatto è rapidamente fuggito in sella alla sua bicicletta dileguandosi. Sul posto sono accorsi i carabinieri che pare abbiano già individuato in un minore di origini straniere il responsabile del gesto. Fortunatamente il quattordicenne ha riportato soltanto una lieve ferita e solo in un secondo momento è andato a farsi controllare all’ospedale dove è stato portato dai suoi genitori.

