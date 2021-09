Viale Dante, dopo il furto due giovani scappano con il monopattino rubato

Coppia di malfattori deruba passante e, per darsi alla fuga più precipitosamente, ruba anche un monopattino a un’altra vittima. E’ accaduto alcuni notti fa nella zona di viale Dante a Piacenza. I due ladri, con la scusa di chiedere a un passante settantenne se aveva un accendino, lo hanno spintonato e derubato del portafogli contenente poche decine di euro. Subito dopo sono fuggiti di corsa e, imbattutisi in un giovane su un monopattino, gli hanno portato via il mezzo per fuggire più velocemente. Sono stati visti mentre lasciavano viale Dante in direzione di via Conciliazione. La polizia accorsa sul posto ha avviato i primi accertamenti e ritrovato nella zona di via Conciliazione il monopattino usato per la fuga. Fortunatamente la vittima del furto non ha subito conseguenze. Ulteriori indagini da parte della polizia sono in corso per risalire ai responsabili dei due furti. Si tratterebbe di due giovani, uno di colore e robusto e l’altro bianco pronto a spalleggiarlo.

