Ladri in azione in un appartamento di via Trivioli: spariscono anelli d’oro

Ladri in azione in un appartamento di via Trivioli a Piacenza: rubati due anelli d’oro. Il furto è avvenuto lunedì sera 15 luglio, approfittando della momentanea assenza dei proprietari.

I malviventi sono riusciti ad aprire la serratura dell’appartamento e, una volta dentro, hanno messo tutto a soqquadro. Quando i padroni di casa sono tornati, hanno trovato un vero caos: cassetti aperti, oggetti sparsi ovunque e, soprattutto, la mancanza dei due preziosi anelli d’oro.

Immediatamente hanno contattato i carabinieri, che sono arrivati sul posto per avviare le indagini. Gli inquirenti stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e raccogliendo eventuali testimonianze per risalire ai responsabili.

I proprietari, non appena si sono resi conto dell’accaduto si sono rivolti al 112.