Dibattiti sul clima e una “marcia statica”: a Piacenza tornano i “Fridays for Future”

Tornano anche a Piacenza le “marce per il clima” ispirate al movimento “Fridays for Future” di Greta Thunberg dopo un lungo stop di circa due anni a causa della pandemia. Anche in questa occasione le norme anti-Covid condizioneranno l’evento, che non vedrà il tradizionale corteo in città, ma sarà statico: venerdì mattina, dalle 9.00 in piazza Cavalli per circa un’ora, al quale si potrà partecipare con mascherina e nel pieno rispetto del distanziamento.

Ci saranno dibattiti, interventi degli studenti che parteciperanno e musica grazie alla collaborazione di Radio Immaginaria. Per l’occasione, oltre agli studenti piacentini, sono state invitate a prendere parte alla manifestazione anche le associazioni, senza bandiere o loghi. La scelta della data non è casuale: quattro giorni dopo, dal 28 settembre al 2 ottobre la città di Milano ospiterà la Pre-Cop, l’incontro preparatorio alla Cop 26, la Conferenza annuale delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico che quest’anno si terrà a Glasgow. Lo hanno spiegato Stefano Ghidini e Daniele Rossetti questa mattina nella sede di Legambiente annunciando l’evento.