Giornata del cuore, tornano le camminate: partenza alle 15.00 da piazza Cavalli

Una camminata per celebrare la Giornata mondiale del cuore. È quella che organizza Dino Groppelli, il promotore per eccellenza delle camminate di sensibilizzazione che anche stavolta non si smentisce. E così oggi, mercoledì 29 settembre, alle 15.00 dà appuntamento a tutti in piazza Cavalli: l’occasione è appunto quella di celebrare la Giornata mondiale del cuore attraverso una camminata che partirà dall’ombra del Gotico e si snoderà lungo il centro storico, toccando anche alcuni giardini limitrofi.

“Una tappa sarà al Giardino della memoria sullo Stradone Farnese – spiega Groppelli – e una ai giardini Merluzzo e Margherita: lì per l’occasione Bernardo Carli, presidente della onlus Fabbrica & Nuvole, interverrà raccontando sia la storia della zona sia le attività che gli abitanti e i commercianti del quartiere stanno realizzando. Ai partecipanti verrà consegnata una maglietta”. Per partecipare non è necessaria nessuna preiscrizione: basta presentarsi oggi alle 15.00 in piazza Cavalli, dove è previsto il raduno del gruppo e la partenza per la camminata che durerà un paio d’ore.