Giornata mondiale del cuore, da piazza Cavalli la camminata di 40 piacentini

E alla fine ce l’ha fatta anche stavolta. Sono bastate poco più di ventiquattr’ore a Dino Groppelli per radunare una quarantina di piacentini e farli camminare attorno al centro storico per celebrare la Giornata mondiale del cuore. È successo con il gruppo che si è radunato in piazza Cavalli, dove è stato salutato dalla sindaca Patrizia Barbieri e dalla presidente di Progetto Vita Daniela Aschieri.

Una tappa è stata fatta al Giardino della memoria sullo stradone Farnese dove il maestro Corrado Casati insieme a una piccola rappresentanza del coro del Teatro Municipale ha tenuto una piccola esibizione musicale; ai giardini Merluzzo di quartiere Roma invece il gruppo ha incontrato Bernardo Carli, presidente della onlus Fabbrica & Nuvole, che ha illustrato ai presenti sia la storia della zona sia le attività che gli abitanti e i commercianti del quartiere stanno realizzando.