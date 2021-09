Strada Anselma, perde il controllo dell’auto e finisce nel campo. Conducente ferito

Incidente nel tardo pomeriggio di giovedì 30 settembre in strada dell’Anselma a Piacenza. Per cause da chiarire, intorno alle 17.30 un’Alfa Giulia condotta da un 60enne è uscita di strada ed è finita nel campo adiacente la carreggiata. Sul posto sono arrivati i soccorritori inviati dal 118 e i vigili del fuoco. L’uomo ferito è stato condotto all’ospedale di Piacenza in condizioni serie ma non in pericolo di vita. Dei rilievi si è occupata la polizia locale.

