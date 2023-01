Incidente a Piacenza nel tardo pomeriggio di lunedì 30 gennaio. Un uomo a bordo di un monopattino è stato investito da un auto sulla rotonda tra via Conciliazione e via Farnesiana. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno portato il ferito in ospedale, le sue condizioni non destano preoccupazioni. La polizia locale si è occupata dei rilievi di legge.

