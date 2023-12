Strada Farnesiana, ciclista finisce all’ospedale dopo lo scontro con un’auto

Sono ancora da chiarire le cause dell’incidente stradale avvenuto stamattina lungo Strada Farnesiana a Piacenza. Stando alle prime informazioni raccolte un uomo in sella alla sua bicicletta è finito a terra dopo lo scontro con un’auto. Il ferito è stato soccorso da un’ambulanza della Pubblica Assistenza Croce Bianca, giunta sul posto insieme ad un’Automedica del 118. Il ciclista, in condizioni serie ma fortunatamente non in pericolo di vita, è stato condotto all’ospedale.