Via Scoto, fiamme in uno scantinato. Rogo domato dai vigili del fuoco

Poco dopo le 10.30 di questa mattina, giovedì 30 settembre, un incendio è divampato all’interno dello scantinato di un palazzo in via Scoto a Piacenza. Ancora da accertare le cause del rogo: ad andare in fiamme pare siano stati alcuni stracci. I condomini hanno subito allertato i vigili del fuoco. Le due squadre giunte sul posto hanno domato l’incendio, mettendo in sicurezza l’area. Intervenuta anche la polizia.

