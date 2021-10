Cade col monopattino e sbatte la testa: soccorso dal 118 in via Emilia Parmense

Ha fatto tutto da solo. Stamattina un uomo è caduto con il monopattino, mentre percorreva via Emilia Parmense a Piacenza, all’altezza dell’incrocio con via Mafalda di Savoia. Si trovava dunque su una strada molto trafficata, ma l’incidente non ha coinvolto altri veicoli. Adesso il conducente del mezzo elettrico si trova in condizioni serie. La caduta sull’asfalto, infatti, gli ha procurato un trauma cranico. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno condotto l’uomo in ospedale.

