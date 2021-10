Litigano in auto e parte una coltellata: ferito soccorso, aggressore in fuga

La polizia sta cercando di chiarire i contorni di quanto accaduto a Quarto nella serata di oggi, dove un giovane di 24 anni è entrato in un bar lungo la Statale 45 dicendo di essere stato accoltellata.

Stando a una prima ricostruzione, il ragazzo era in auto con un altro straniero, tra i due sarebbe scoppiata una lite e a un certo punto l’aggressore avrebbe estratto un coltello e lo avrebbe colpito. Il 24enne sarebbe quindi riuscito a scendere dalla vettura per cercare aiuto, mentre l’altro sarebbe fuggito.

Sul posto anche l’automedica del 118 e l’ambulanza della Croce Bianca.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà