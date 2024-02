Giovane accoltellato in via Veneto, ora è al centro di accoglienza per il rimpatrio

E’ stato portato dalla polizia nel centro di accoglienza di Gorizia il venticinquenne tunisino accoltellato domenica sera, 25 febbraio, nei pressi del Kebab di via Veneto. Il giovane era stato ferito da una coltellata ad un fianco. Medicato all’ospedale era stato dismesso e dal momento che è risultato essere clandestino in Italia è stato accompagnato nel centro di accoglienza di Gorizia, dove rimarrà in attesa di essere rimpatriato. Il giovane sentito dalla polizia in merito all’accaduto ha dichiarato che qualcuno aveva tentato di rubargli il cellulare ma ha aggiunto: “io non l’ho consegnato e sono stato ferito, non ho visto il mio aggressore”.