A Travo ormai pronto il punto noleggio di bici elettriche per esplorare la valle

Sono ormai in via di conclusione i lavori del nuovo centro di noleggio di biciclette a pedalate assistita di Travo, realizzato nell’ambito del progetto “Trebbia Bike” che coinvolge i comuni dell’Unione Montana Valtrebbia. Dopo i lavori dei mesi scorsi, la struttura è ormai ultimata e per la prossima primavera potrà accogliere così i numerosi appassionati di bicicletta che vogliano avventurarsi sui sentieri della valle senza fare troppa fatica.

Il nuovo edificio è stato realizzato sbancando una collinetta in via Dalla Chiesa. L’opera è costata in tutto 233mila euro, realizzata dalla Cooperativa edile e forestale Alta Valtrebbia di Marsaglia. Il prossimo passo sarà l’affidamento della struttura a un gestore che possa portare avanti questa importante opportunità turistica con continuità.