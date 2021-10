Montale, potrebbe essere “su appuntamento” la maxi rissa scoppiata nella notte

Nella notte a Montale, all’incrocio tra via Riva e via Emilia, sarebbe scoppiata una rissa che ha richiesto l’intervento di diverse di pattuglie tra polizia, carabinieri e guardia di finanza. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Le forze dell’ordine sono intervenute dopo che due gruppi, pare composti da decine di giovani, avrebbero iniziato a picchiarsi. Sembra che da alcune auto in sosta siano spuntati bastoni e mazze, che si presume fossero state preparate in vista della lite. Sono in corso le indagini della questura per comprendere le motivazioni della zuffa fra ragazzi, non si esclude che possano essersi dati appuntamento per scontrarsi.

Alla fine sembra che i responsabili della lite siano riusciti a scappare. La polizia ha sentito diverse persone presenti e testimoni dell’accaduto, ma pare che nessuno abbia fornito elementi utili.

