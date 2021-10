Lotta alla povertà, il Sovrano Militare Ordine di Malta dona buoni spesa alla Caritas

Per fare la propria parte nella lotta alla povertà che coinvolge sempre più famiglie del territorio piacentino, la delegazione per l’Emilia occidentale del Sovrano Militare Ordine di Malta ha effettuato una nuova donazione di buoni spesa alla Caritas diocesana di Piacenza-Bobbio. “Questo gesto è espressione – come ha sottolineato il direttore della Caritas Mario Idda – di un legame stabile e continuativo con il Sovrano Militare Ordine di Malta e dell’attenzione nei confronti delle tante famiglie in situazione di povertà”.

