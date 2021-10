Ponte dell’Olio, vandalismi e bullismi: scattano linea dura e servizi sociali

Vandalismi a danno del patrimonio comunale, episodi di bullismo e consumo di sostanze. Ponte dell’Olio deve fare i conti con un problema, situazioni cui ora l’amministrazione comunale intende far fronte con “azioni convinte – dice il sindaco Alessandro Chiesa – svolte in sinergia con i Carabinieri, per affrontare la questione in modo efficace e portare risultati concreti”.

Dopo l’ultimo consiglio comunale di fine settembre si è instaurato un confronto tra l’amministrazione e i carabinieri della stazione di Ponte dell’Olio che ha portato all’intensificazione dell’attività da parte dell’Arma, soprattutto nelle ore notturne, nella zona delle ex Fornaci, uno dei luoghi del centro paese in cui si sono registrati atti illeciti ed anche penalmente rilevanti. Attività che sembra abbia portato già a risultati positivi, in quanto negli ultimi giorni, fa sapere il sindaco Chiesa, non si sono verificati episodi. Negli ultimi due mesi erano stati danneggiati sia le gronde in rame sia il motore di condizionamento alle ex Fornaci, nella parte del complesso già ristrutturato; nello stesso lotto, si era verificato un accesso abusivo notturno alla sala che attualmente ospita la mostra di pittura dove erano state realizzate scritte con bombolette spray.

Accanto alla linea dura, il Comune sta lavorando insieme ai Servizi Sociali a percorsi alternativi e progettualità di natura sociale, per esempio all’attivazione del centro aggregativo che consisterà, spiega il vicesindaco Fabio Callegari, in pomeriggi di attività ludiche e ricreative. Saranno inoltre promossi incontri per studenti e famiglie in collaborazione con l’istituto comprensivo Valnure.