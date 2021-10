Borgonovo, tetto della rimessa di una casa popolare cade a pezzi: “Aiutateci”

“Il tetto della rimessa si sta sgretolando e nessuno interviene”. La segnalazione arriva da una borgonovese che occupa uno degli alloggi di edilizia pubblica gestiti da Acer in via don Gnocchi, a Borgonovo. “A causa di un’infiltrazione di acqua – dice la donna – il tetto della rimessa condominiale, che poi è il pavimento del mio appartamento su cui io cammino tutti i giorni, si sta sfasciando. Acer – aggiunge la donna non interviene per questo e nemmeno per gli innumerevoli problemi di questo stabile. Fanno interventi dappertutto ma di questo condominio di Borgonovo nessuno di preoccupa”.

