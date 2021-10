Finisce in tribunale la lite a calci e a colpi di stampella tra due anziane sorelle

Due sorelle, dopo la messa, all’uscita dalla chiesa, sono state protagoniste di una lite; una delle due avrebbe aggredito l’altra prendendola a calci e colpendola con una stampella. La lite fra le due donne, entrambe anziane è poi ripresa poco dopo ma in un secondo tempo davanti ad una pescheria. Le due donne si sono entrambe querelate per lesioni e oggi erano imputate e parti lese nello stesso processo. I fatti di cui si è discusso in aula erano avvenuti nel 2018 a Fiorenzuola. Ha deposto anche il marito di una delle sorelle che ha negato l’utilizzo della stampella. Una delle testimoni poi, dopo aver deposto si è verbalmente scagliata contro una delle imputate gridando; “Tu vai male s…”: Il giudice ha immediatamente messo a verbale l’episodio. Il processo per consentire l’audizione di altri testimoni è stato rinviato al prossimo gennaio.

