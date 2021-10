Ponte dell’Olio, il palazzetto dello sport riaprirà sotto la gestione del Comune

Il palazzetto dello sport di Ponte dell’Olio sarà gestito direttamente dal Comune. Entrambe le gare per l’affidamento della gestione sono andate deserte e ora l’amministrazione intende riaprire la struttura con gestione comunale. La struttura è ora interessata dai lavori di completamento, ma il Comune ha intenzione di riaprirla tra la seconda metà di novembre e l’inizio di dicembre. Il palazzetto, come è stato fino ad oggi, potrà essere utilizzato al piano terra. La struttura è stata costruita 15 anni fa ma una parte è rimasta a rustico. Con l’intervento in corso, di 300mila euro, anche la parte a rustico sarà completata. Saranno realizzati gli spogliatoi, tre nuove sale, sistemata l’area esterna per la mountain bike e tutta la parte impiantistica.

