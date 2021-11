Vandalizzata la facciata del Duomo di Piacenza. Nella notte tra il 1° e il 2 novembre, la cattedrale in centro storico è stata presa di mira da uno o più teppisti. Il marmo rosa è stato usato come “tela” per le bombolette spray, con un’offesa a Dio e al vescovo. I vandali hanno danneggiato anche una parte di palazzo Vescovile.

