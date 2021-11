Mesi di cammino per arrivare qui: la storia di sette profughi da giorni sotto la Questura

Che sia su camion o su vecchi barconi, gli stranieri confluiscono a centinaia ogni giorno in Italia. I pakistani che ieri, 1 novembre, erano in viale Malta a Piacenza hanno scelto una via molto lenta, ma, da loro evidentemente considerata la più sicura, quella di camminare lungo la linea ferrata per migliaia di chilometri. Sono arrivati a piedi dal Pakistan all’Italia, mesi di cammino attraverso il Medio Oriente e i Balcani. Sette profughi sostano da un paio di giorni a questa parte davanti alla Questura, incuranti della pioggia battente che ha imperversato nel fine settimana. Per riparo sfruttano l’esiguo gazebo della polizia destinato agli utenti dell’ufficio immigrazione. Le code come in tutti gli uffici a causa del Covid, devono essere fatte all’esterno, loro hanno l’aria di sapere già che gli toccherà un’altra notte di attesa in qualche modo all’aperto.

