Un pezzo di carrozzeria di un’auto nel cassonetto dei rifiuti: scatta la sanzione

Non solo cartoni o rifiuti ingombranti domestici: c’è anche chi nel cassonetto o nelle immediate vicinanze butta interi pezzi di automobile. È successo nei giorni scorsi a Rivergaro, dove un cittadino è stato sanzionato per aver abbandonato parti di carrozzeria di un’auto in pieno centro, in piazza Dante, a due passi da piazza Paolo. A incastrarlo sono state le immagini delle telecamere posizionate in zona. Si tratta di un cittadino residente nel comune di Rivergaro che è stato quindi immediatamente sanzionato.

