Automobilisti indisciplinati: alla Provincia 300mila euro in più per le multe

Trecentomila euro in più per le multe stradali: è una delle voci che balzano all’occhio nelle variazioni al bilancio di previsione 2021-2023 della Provincia di Piacenza. Gli introiti verranno destinati per il 75% alla manutenzione ordinaria della rete viaria.

Le sanzioni emesse nei confronti dei residenti all’estero ammontano a 10mila euro.

La sicurezza delle scuole piacentine è al centro delle variazioni al bilancio di previsione . Degli stanziamenti a favore di alcuni istituti si è parlato nella seduta del consiglio provinciale di mercoledì 3 novembre. Circa 845mila euro andranno al liceo Respighi per l’adeguamento antisismico, 1.505mila euro sono destinate al liceo Colombini e 2.296mila euro all’ex Ipsia.

Per quel che riguarda l’offerta formativa non sono state presentate dalle scuole nuove proposte.