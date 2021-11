Cerca di lanciarsi sotto un camion e alle auto in transito, 30enne salvato dalla polizia

Gridando frasi sconnesse un 30enne tunisino ha cercato di lanciarsi sotto a un camion in transito in via La Primogenita, all’altezza di Borgo Faxhall. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 3 novembre. Il camionista è riuscito a frenare e a scartare il giovane, che ha subito cercato di buttarsi sotto alle auto che passavano. E’ stato salvato dall’intervento delle volanti di polizia, che hanno cercato di tranquillizzarlo e di allontanarlo dal centro della strada. E’ stato poi caricato su un’ambulanza e trasportato all’ospedale.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà