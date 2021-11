Centro per anziani di Roveleto, il Comune cerca un nuovo custode

Il Comune di Cadeo ha emanato un bando per assegnare gratuitamente per tre anni eventualmente prorogabili, ad un residente, un alloggio con relative utenze a chi si occuperà della custodia, sorveglianza e piccola manutenzione del centro per anziani di via Toscana a Roveleto.

“Il nostro Centro anziani è nato nel 2010 e consta di nove appartamenti – illustra Marica Toma, prima cittadina del Comune di Cadeo -, ad oggi tutti occupati e dedicati ad anziani autosufficienti. Il custode è una figura essenziale insieme ai volontari che ci aiutano nella struttura, per gestire la quotidianità degli anziani ospitati. La funzione consiste nell’essere presente in determinate fasce orarie ed essere punto di riferimento per gli ospiti per eventuali segnalazioni. La concessione comporta l’uso dell’unità abitativa da parte dell’interessato, singolo o coppia convivente, a solo scopo abitativo ed è a titolo gratuito”. Il bando resterà aperto ancora pochi giorni, fino a sabato 13 novembre, come puntualizza la sindaca: ” Entro le ore 12.00 del giorno 13 novembre va consegnato il modulo di richiesta presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Cadeo, a mano o a mezzo posta certificata [email protected] Presso l’Ufficio Sociale e sul nostro sito del Comune è possibile trovare tutte le informazioni”.