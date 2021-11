A Perino inaugurata la scuola “più sicura”. I piccoli alunni tornano in aula

Taglio del nastro a Perino per la scuola resa più sicura grazie al recente intervento per l’adeguamento antisismico. I piccoli alunni, 30 tra asilo e primaria, sono potuti rientrare nelle aule, dopo alcune settimane di lezione in canonica, visto il ritardo nel reperire i materiali (causa boom dell’edilizia) per concludere l’intervento da 260mila euro, finanziato con fondi del ministero e in parte del Comune. A Perino sono stati installati anche i depuratori per l’aria, uno per aula.

I DETTAGLI NELL’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SUL QUOTIDIANO LIBERTA’