Maltempo a Coli e Travo, in strada pile di mobili e di elettrodomestici da buttare

Sono proseguiti per tutta la giornata di ieri a Perino di Coli e a Rivebelle di Travo gli interventi di ripristino nelle zone di rimaste allagate domenica sera in conseguenza di una bomba d’acqua che ha provocato lo straripamento di alcuni canali.

Era il quarto caso nella zona in poco più di un mese.

A Rivebelle sono finite sott’acqua per oltre un metro di altezza cantine, stanze e tavernette: il risultato sono montagne di mobili ed elettrodomestici da buttare. Danni anche a Bellaria e in via Maglio di Perino. I

ntanto Spinello, dove vivono persone anziane, non rischia più l’isolamento dopo che sono stati rimossi massi e detriti dalla strada di Pillori (resta invece chiuso il ponte di Soria).

Sale l’esasperazione, ma intanto brilla la generosa mobilitazione della gente che si è messa al lavoro con badili e mezzi meccanici.

I Comuni di Coli e Travo hanno intanto chiesto l’intervento della Protezione civile. Un primo sopralluogo è in programma mercoledì, 26 giugno.