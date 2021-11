Green pass, controlli in due locali di Fiorenzuola. Multe per 1.800 euro

Nell’ambito dei controlli concordati e disposti dal Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, i carabinieri del Nas di Parma hanno effettuato verifiche in due locali di Fiorenzuola.

E’ emerso che i due gestori non controllavano i green pass e hanno appurato che un avventore e un dipendente non lo avevano..

Ai titolari delle attività, al dipendente ed al cliente sono state contestate le violazioni previste dal D.L. 52/2021 (datore di lavoro che non osserva l’obbligo di verificare il possesso del “green pass”, lavoratore non in possesso della certificazione verde covid-19 nel settore privato, inosservanza delle modalità di utilizzo del “green pass”) e comminate sanzioni per un importo complessivo di 1.800 euro.