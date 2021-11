Taccheggiatori nel market di via Calciati: rubati superalcolici. Ladri fermati

Taccheggiatori in azione in un market di via Calciati. Nel bottino ci sono bottiglie di superalcolici: uno dei ladri (un quarantenne marocchino pluripregiudicato) è stato arrestato dalla polizia, l’altro (un 27enne connazionale) è stato intercettato qualche ora dopo il furto e denunciato per rapina, in quanto avrebbe aggredito un addetto alla sorveglianza. Un complice, invece, è riuscito a dileguarsi. Il processo è rinviato a gennaio.

